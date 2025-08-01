Simav İlçe Müftülüğünden Kur'an Kursu Öğrencilerine Ödül Töreni

Kütahya'nın Simav İlçe Müftülüğünce Atatürk İlkokulunda açılan Yaz Kur'an Kursunda, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen 60 öğrenci için "Kur'an'a İlk Adım" programı gerçekleştirildi.

Okul Koordinatörü Manevi Danışman Emin Dönmez öncülüğünde; İsmail İnan, Süleyman Çimen, Mehmet Takak, Mehmet Duman, Mehmet Çakmak, Hakan Takak, Ufuk Demirkan, Mustafa Ersoy, Mustafa Asa, Esma Kalay, Ayşe İzbudak, İlennur Ateş, Kübra Oruk, Rahime Yakut ve Bahar Asa'nın katkılarıyla hazırlanan programa, İlçe Müftüsü Hasan Serçe de katıldı. Serçe, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencileri tebrik ederek belgelerini takdim etti ve kendilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Program öncesinde okul bahçesinde "Kur'an Okuyoruz" platformu ve Kur'an masası kuruldu. Manevi Danışman Emin Dönmez, burada yaptığı konuşmada, yaz kursuna 313 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirterek, "162 öğrencimiz Kur'an okuyor, 60 öğrencimiz bugün itibariyle Kur'an'a geçti. 91 öğrencimiz de Kur'an'a geçmek üzere. Ayrıca Kur'an okuyan öğrencilerimizden Ezber Sınıfları oluşturuldu ve Yasin, Tebareke gibi sureler ezberletilmeye başlandı" dedi.

Öğrencileri ve hocaları tebrik eden İlçe Müftüsü Hasan Serçe ise, "Sizlere Kur'an hediye ediyoruz. Ama evde bir köşede unutulmuş bir kitap olarak kalmasın. Ailece bir Kur'an saati belirleyelim, Kur'an-ı Kerim'i ve mealini okuyalım. Böylelikle Kur'an'ın bereketinden istifade etmiş olalım" ifadelerini kullandı.

Kur'an tilaveti, şiirler, ilahiler ve pasta kesimiyle devam eden programda, hayırseverlerin katkılarıyla katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi. Program, İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin duasıyla sona erdi. - KÜTAHYA