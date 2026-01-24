Simavlı 4 kişi özel araçlarıyla Umre yolculuğuna çıktı

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 4 kişi özel araçlarıyla umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıktı.

Simav ilçesi 4 Eylül Mahallesi Kanal Caddesi'nde bulunan evden dualar eşliğinde yola çıkan kafile adına konuşan Süleyman Ergün, büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Elbette çok heyecanlıyız. Pazartesi günü itibariyle kutsal topraklara varmayı düşünüyoruz. Rabbim inşallah bizleri kaza ve belalardan uzak eder" dedi.

Simav'dan ilk kez özel araçla umre yolculuğuna çıkan grup olduklarını ifade eden Ergün, güzergah hakkında da bilgi vererek, "Suriye ve Ürdün üzerinden geçeceğiz. Şam'ı ve Ürdün'ü gezmeyi planlıyoruz. İnşallah her şey güzel olacak" diye konuştu.

Özel araçlarıyla çıktıkları bu anlamlı yolculuk, Simav'da vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. - KÜTAHYA