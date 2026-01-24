Haberler

Simavlı 4 kişi özel araçlarıyla Umre yolculuğuna çıktı

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinden dört kişi, özel araçlarıyla umre ibadetini yerine getirmek için yola çıkarken büyük bir heyecan yaşıyor. Pazartesi günü kutsal topraklara ulaşmayı planlayan grup, Suriye ve Ürdün üzerinden geçerek seyahat edeceğini duyurdu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 4 kişi özel araçlarıyla umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıktı.

Simav ilçesi 4 Eylül Mahallesi Kanal Caddesi'nde bulunan evden dualar eşliğinde yola çıkan kafile adına konuşan Süleyman Ergün, büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Elbette çok heyecanlıyız. Pazartesi günü itibariyle kutsal topraklara varmayı düşünüyoruz. Rabbim inşallah bizleri kaza ve belalardan uzak eder" dedi.

Simav'dan ilk kez özel araçla umre yolculuğuna çıkan grup olduklarını ifade eden Ergün, güzergah hakkında da bilgi vererek, "Suriye ve Ürdün üzerinden geçeceğiz. Şam'ı ve Ürdün'ü gezmeyi planlıyoruz. İnşallah her şey güzel olacak" diye konuştu.

Özel araçlarıyla çıktıkları bu anlamlı yolculuk, Simav'da vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. - KÜTAHYA

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

