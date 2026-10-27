Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Simav'da sosyal yardım ve hizmetlerde iş birliği toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Simav'da sosyal yardım ve hizmetlerde iş birliği toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde sosyal yardım ve hizmetlerin daha etkin sunulması için istişare toplantısı düzenlendi. Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda, kurumlar arası eş güdümün artırılması ve hizmetlerin bütüncül yaklaşımla yürütülmesi ele alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sosyal yardım ve hizmetlerin daha etkin sunulması amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı kapsamında Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kurumlar arası eş güdümün artırılması ve sosyal yardım ile sosyal hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca vatandaşlara sunulan sosyal yardım ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet süreçlerinin daha verimli yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

Antalya'dan sonra İstanbul! Görüntü bu sabah kaydedildi
Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Hazal Subaşı’ndan evlilik açıklaması: Seneye belki

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu para biriktirme sırrını açıkladı: Ev de araba da aldım
Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane oldu! 25 yıl sonra ödülü kazanan ilk İngiliz

Ballon d'Or'da 25 yıllık hasret bitti! Ödül o yıldızın oldu
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

Türk aileye şok! Antik kente alınmadılar, nedeni de ilginç
Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

Polis ekiplerini harekete geçiren görüntü
Trump'tan seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödül vaadi

Kesenin ağzını açtı! Trump'tan dev ödül vaadi