Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı

1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde Simav ilçesi Kestel köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde, İlçe Müftülüğü Şefi Mehmet Şen ve VHKİ Memuru Süleyman Ersoy'un katıldığı kabir ziyaretinde din görevlileri Kur'an-ı Kerim okuyup, tüm şehit ve gaziler için dua ettiler.

Programa, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, şehidin yakınları ve köy halkı katıldı. - KÜTAHYA