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Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı

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1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde Simav ilçesi Kestel köyündeki kabri başında dualarla anıldı. Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin'in kabir ziyaretine İlçe Müftülüğü Şefi Mehmet Şen ve VHKİ Memuru Süleyman Ersoy da katıldı. Programa, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, şehidin yakınları ve köy halkı da katıldı.

1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde Simav ilçesi Kestel köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde, İlçe Müftülüğü Şefi Mehmet Şen ve VHKİ Memuru Süleyman Ersoy'un katıldığı kabir ziyaretinde din görevlileri Kur'an-ı Kerim okuyup, tüm şehit ve gaziler için dua ettiler.

Programa, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, şehidin yakınları ve köy halkı katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Çukurca Hakkari Kestel Simav Yerel Haberler

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