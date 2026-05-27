Haberler

Diyarbakır'da eski bayramlaşma kültürü yaşatılıyor

Diyarbakır'da eski bayramlaşma kültürü yaşatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir site sakinleri, kaybolmaya yüz tutan bayramlaşma kültürünü yeşil alanda düzenledikleri toplu etkinlikle yeniden canlandırdı. Büyüklerin elleri öpüldü, çocuklara harçlık dağıtıldı.

Günümüzde apartman ve site yaşamının yaygınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutan geleneksel bayramlaşma kültürü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir sitede kurulan örnek dayanışmayla yeniden hayat buldu.

Binalarda ve sitelerde insanların birbirini tanımadığı, bayramlarda kapıların kapalı kaldığı modern şehir hayatına inat, Silvan'daki site sakinleri bir araya gelerek bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Sitenin yeşil alanında düzenlenen toplu bayramlaşma etkinliğinde ikramlıklar hazırlanarak, tam bir şölen havası estirildi.

Her yaştan site sakininin katıldığı etkinlikte, büyüklerin elleri öpüldü, çocuklara bayram harçlıkları ve ikramlar dağıtıldı. Komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve eski bayramların o samimi, sıcak atmosferini çocuklara aşılamayı hedefleyen site sakinleri, bu anlamlı organizasyonla takdir topladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, "Eskiden bayramlar tüm mahalleyle, komşularla bir arada kutlanırdı. Ne yazık ki şimdiki sitelerde herkes kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Biz bu algıyı kırmak ve Silvan'ımızda komşuluk bağlarımızı canlı tutmak istedik. Çocuklarımızın da bu kültürü görerek büyümesi bizler için çok önemli" diyerek mutluluklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de 842 yıllık Ulu Cami'de bayram namazı yoğunluğu

842 yıllık cami bu sabah dolup taştı
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu ağır oldu