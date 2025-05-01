Silivri'de Gökkuşağı ve Günbatımı Görsel Şöleni
İstanbul Silivri'de meydana gelen gökkuşağı, günbatımı ile birleşerek görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar, bu eşsiz anları cep telefonları ile kaydetti.
İstanbul Silivri'de yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı günbatımı ile birleşince görsel şölenr sundu.
İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Silivri'de gözüken gökkuşağı günbatımı ile birleşince vatandaşların ilgi odağı oldu. Gökkuşağı ile günbatımının birlikte görsel şölen oluşturduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel