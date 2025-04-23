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Silivri'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Restoran Anları Güvenlik Kamerasında

Silivri'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Restoran Anları Güvenlik Kamerasında
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İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde restoran çalışanları ve müşteriler panik içinde dışarı çıktı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde restoranda bulunan çalışanlar ve müşteriler, sarsıntıyla kendilerini dışarıya attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı. Arnavutköy'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıya restoranda yakalanan çalışanlar ve müşterilerin kendilerini dışarıya attıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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