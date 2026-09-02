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Silivri açıklarında gemi çarpışması: 10 mürettebatla irtibat kesildi

Silivri açıklarında gemi çarpışması: 10 mürettebatla irtibat kesildi
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Marmara Denizi Silivri açıklarında gece saatlerinde 'Tuğberk İmamoğlu' adlı kuru yük gemisi ile 'Alsu' adlı tanker çarpıştı. Kazanın ardından gemi ve 10 kişilik mürettebatla irtibat kesildi. Sahil Güvenlik ekipleri deniz ve havadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, geminin sahibi İmamoğlu Gemicilik firmasından henüz resmi açıklama yapılmadı; firma önünde endişeli bekleyiş devam ediyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında gece saatlerinde meydana gelen gemi kazasının ardından irtibatın kesildiği "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ve 10 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürerken, geminin sahibi İmamoğlu Gemicilik firmasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Firma önünde ise endişeli bekleyiş devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisi ile "Alsu" isimli tanker çarpıştı. Çarpışmanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemiyle ve gemide bulunan 10 mürettebatla irtibat kesildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri ile diğer arama kurtarma unsurları, kayıp gemi ve mürettebata ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, geminin kısa sürede battığının değerlendirildiğini belirtirken, bölgede denizden ve havadan geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor.

Öte yandan, kaybolan geminin sahibi olan İmamoğlu Gemicilik firmasının önünde bekleyiş sürüyor. Kazanın üzerinden yaklaşık 9 saat geçmesine rağmen şirket tarafından kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, firma önündeki endişeli bekleyiş devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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