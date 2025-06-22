Şile Ayazma Plajı'nda Kaybolan Genç Bulundu

Şile Ayazma Plajı'nda Kaybolan Genç Bulundu
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Şile Ayazma Plajı'nda denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Mısır uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şile Ayazma Plajı'nda serinlemek için denize giren ve kaybolan 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Şile Ayazma Plajı'nda 20 Haziran Cuma günü denize giren Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali (22) ve Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid (22), şiddetli dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak Saif Eddün Alobaid dalgalar arasında gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı. Aramalar sonucunda mendireğin dibinde gencin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan cenaze, morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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