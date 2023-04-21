Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu

Yerel Haberler

Silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu.

Silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu.

Olay, İshaklı Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için Bafra'ya gelen Bünyamin A.(36), evde silahını temizlerken ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun annesi Hatice A.'nınkarnına isabet etti. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice A.olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bünyamin A'yı olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Yerel

Hatice Samsun Bafra Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title