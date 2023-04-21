Silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu.

Olay, İshaklı Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için Bafra'ya gelen Bünyamin A.(36), evde silahını temizlerken ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun annesi Hatice A.'nınkarnına isabet etti. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice A.olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bünyamin A'yı olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.