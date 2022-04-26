Siirtli Vatandaş: "Elbise Fiyatları Çok Pahalı, Alamıyoruz. Bayram da Geldi Yine Alamıyoruz"

YUSUF EREN

Siirtli vatandaş, bayram öncesi yeni elbise almak yerine eski elbiselerini terziye götürdüğünü söyledi. Siirtli Mert Barak, "Elbise fiyatları çok pahalı alamıyoruz. Bayram da geldi yine alamıyoruz. Bu yüzden eski elbiselerimizi terziye getiriyoruz. Orada tadilatı yapmaya çalışıyoruz. Alım gücü azaldı. Bu yüzden de hiçbir şekilde hiçbir şey alamıyoruz" dedi.

Siirtli terzi Dilgeş Aslancı, hazır giyim ürünlerinin fiyatlarının arttığını dile getirdi. Aslancı, "Eskiden bir tane pantolon 100 lira ise şu an 300 lira. İnsanlar elbise alamayacak duruma gelmiş. O sebepten dolayı eski elbiselerini tadilat ettiriyorlar. Yırtık elbiselerini onarıyorlar. Bayramda yeni elbiseler alınırdı, şimdi pahalılaştığından dolayı alamıyorlar bir türlü o sebepten dolayı eski elbiselerini onarmak zorunda kalıyorlar" dedi.

"ÇÖPE ATILACAK ELBİSELERİ DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADILAR"

Vatandaşların eski elbiselerini değerlendirmeye başladıklarını ifade eden Siirtli terzi Rıdvan Sevil ise şunları söyledi:

"Fiyatlar aşırı derecede artmış. Kimi insanlar artık elbise alamıyor. Evdeki eskileri getirip tamir ettiriyor. Bunun yanında çöpe atılacak elbiseleri değerlendirmeye başladılar. Yani bence bu fiyatların böyle olmaması gerekiyordu. İnsanların terziye olan ihtiyacı arttı. Tabi bu doğal olarak fiyatlardan kaynaklanıyor. Geçen yıl fiyatlar bu kadar yüksek değildi. Şu an bir örnek vereyim emsal olarak geçen yıl bir 20 lira şu an o tişört 50-60 lira neredeyse 3 kat artmış durumda bundan kaynaklanan terzi rehaveti var."

Eski elbiselerini terzide tadilatını yaptıklarını söyleyen Mert Barak, "Elbise fiyatları çok pahalı alamıyoruz. Bayram da geldi yine alamıyoruz. Bu yüzden eski elbiselerimizi terziye getiriyoruz. Orada tadilatı yapmaya çalışıyoruz. Alım gücü azaldı. Bu yüzden de hiçbir şekilde hiçbir şey alamıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dilgeş Aslancı (Terzi)

Rıdvan Sevil (Terzi)

Mert Barak (Vatandaş)