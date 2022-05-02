Siirtli Vatandaş: Bayramlığı Geçin, İnsanlar Normal Kişisel İhtiyaçlarını Alamayacak Durumda

FIRAT, MALATYA (ANKA) - YUSUF EREN

Siirt'te ekonomik kriz nedeniyle bu sene bayram heyecanı yaşanmıyor. Yurttaşlar, gelen zamlardan dolayı bayram hazırlığı yapamamaktan şikayetçi. Fırat Demir, "Bugün, bayramlığı geçin, insanlar normal kişisel ihtiyaçlarını alamayacak durumda. Bayramlık, lüks bir şey duruyor şu an; gerçekten çoğu insan için çok lüks bir şey" dedi.

Siirtli vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle bu sene bayram hazırlığı yapamamaktan, bayramlık alamamaktan şikayet etti. Vatandaşlar, gelen zamlardan dolayı ne kendilerine ne çocuklarına bir şey alamadıklarını, bayram alışverişinin artık lüks olduğunu söyledi.

"30 TL BİR GÖMLEĞİ ALABİLMEK İÇİN CAN ATIP DA CEBİNDE PARASI OLMAYANLAR VAR"

Geçmiş bayramlar ve şimdiki bayramlar arasında fark olduğunu söyleyen Medeni Erdoğan, "Geçen bayram veya geçen seneki 3-4 bayram, önceki bayramlar arasındaki farkı soruyorlar. Bence yüzde 100 fark var. Çünkü geçen bayramlarda başucunda ayakkabısı olup da sabahı edemeyen çocukların şu an ayağında ayakkabı, daha doğrusu bayram sevincini yaşayabilecek bir üstleri yok. Ekonomiyi size şöyle tarif edeyim; geçen senelerden bu seneye göre aralarında yüzde 100 fark var" diye konuştu.

Erdoğan, "Şu an çaresiz anneleri, çaresiz babaları; oğluna gelecek bayram bir elbise bile alamadığı için dertler, keder içinde bürünüp dertli başını yastığa koyan babaları görüyoruz. Ondan sonra iş durumuz zaten malum; çalışamıyorlar, çalışan kimse de yok. Bugün, en basit örneği ile veriyorum; 30 TL bir gömleği alabilmek için can atıp da cebinde parası olmayanlar var. Sokak sokak iş arayıp da iş bulamayanlar var ve gerçekten bu durum hepimizi üzüyor. Keşke böyle olmasaydı ama bir gün inşallah düzeleceğiz. O günler de çok yakın, çok yakında yani, yakın bir zamanda düzeleceğiz inşallah" dedi.

"ESKİDEN ORTA HALİ BİR KESİM VARDI. ŞU AN O KESİM TAMAMEN YOK OLMUŞ DURUMDA"

Bayramın eski tadı kalmadığını söyleyen Fırat Demir ise şöyle konuştu:

"Bayramlık alamıyoruz. Eskiden orta hali bir kesim vardı. Şu an o kesim tamamen yok olmuş durumda. En zengin ya da en fakir iki ayrı kesim kaldı. Biz de en çoğunlukta olan en fakir kesimdeyiz.

"BAYRAMLIĞI GEÇİN, İNSANLAR NORMAL KİŞİSEL İHTİYAÇLARINI ALAMAYACAK DURUMDA"

Biz, altı kişilik bir aileyiz, en küçük kardeşim tek aldı. O da derler ya 'gönlü kalmasın', sırf onun için alınmış bir şe o. Yoksa bizde ne o tat kaldı ne de ekonomik açıdan, maddi açıdan bir durum kaldı. Bugün, bayramlığı geçin, insanlar normal kişisel ihtiyaçlarını alamayacak durumda. Bayramlık, lüks bir şey duruyor şu an; gerçekten çoğu insan için çok lüks bir şey."

"SİGARAYI BIRAKTIM, ÇOCUĞUMA ALIYORUM"

Çocuğuna bayramlık alabilmek için sigarayı bıraktığını söyleyen Murat Yılmaz, "Bu sene bayramlık alamadım. Nedeni ekonomiden dolayı, hiçbir şekilde hiçbir şey alınmıyor. Her şey 5-6 katı olmuş. Düşün; benim bir tane çocuğum var. 3-4 tane olsa hiçbir şekilde alamayacağım. Kendimden kıstım, ona alıyorum. Sigara içiyorum, sigarayı bıraktım, çocuğuma alıyorum" dedi.