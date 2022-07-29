Siirt yerel haberi | Siirt Tillolular Derneği Başkanı Kaya, Tillo'da defnedildi

İstanbul Fatih'te trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Nimet Kaya Siirt'in Tillo ilçesinde defnedildi.

İstanbul Fatih'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılınan Kaya'nın cenazesi Tillo ilçesine getirildi.

Kaya'nın cenazesi, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Tillo Mezarlığına defnedildi. Kaya'nın cenazesine Siirt Valisi Osman Hacıbektşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Olay

İstanbul Fatih'te 26 Temmuz 2020 tarihinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Siirt Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nimet Kaya için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İstanbul'da Kaya'nın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. - SİİRT