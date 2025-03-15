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Siirt Valisi Kızılkaya, Yetim Çocuklarla İftar Programında Buluştu

Siirt Valisi Kızılkaya, Yetim Çocuklarla İftar Programında Buluştu
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya gelerek, devletin bu çocukların yanında olduğunu vurguladı ve onlara bayram harçlıkları takdim etti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.

Programda çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Vali Kızılkaya, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, devletin her zaman yetim ve öksüz çocukların yanında olduğunu belirtti. Yetim çocukların Ramazan ayını kutlayan Vali Kızılkaya, "Devletimiz, kimsesizlerin kimsesidir. Yetim çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, en büyük mutluluğumuzdur. Onlara uzanan her el, en büyük iyiliktir" ifadelerini kullandı.

İftar programında çocuklara Ramazan harçlıkları takdim edilerek bayram sevinci yaşatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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