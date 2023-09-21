Siirt Valisi Kızılkaya, vatandaşın talebini dinlemeye devam ediyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, ilçe ziyaretleri programı çerçevesinde, Pervari ilçesine bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, ilçe ziyaretleri programı çerçevesinde, Pervari ilçesine bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Vali Kızılkaya, Doğan köyü Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan üs bölgesini ve Bekirtepe üs bölgesinde Mehmetçikle bir araya geldi. Yazlıca (Herokol) Dağı, Besta Dereler, Mansur Deresi ve Körkandil bölgelerini havadan inceleyerek, askeri yetkililerden bilgi alan Vali Kızılkaya, milletin huzur ve güvenliğini tesis etmek için gece-gündüz fedakarca görev yapan kahramanları tebrik ettiğini, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör örgütüne karşı mücadele, azim, kararlık ve inançla devam edeceği vurgusunu yaptı.

Vali Kızılkaya, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen ile birlikte daha sonra Doğan Köyü Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı İlkokulu, Aile Sağlık Merkezi ve Doğan Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı veren Vali Kızılkaya, Doğan köyünün terörle mücadelede bölücü terör örgütüne karşı kahramanca mücadele verdiğini hatırlatarak, köyün sorunları ve müşterek ihtiyaçlarının bütçe imkanları dahilinde değerlendirileceğini dile getirdi.

Vali Kızılkaya, Pervari ilçesi Doğan Köyü kırsalında 9 Haziran 2021 tarihinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği hain saldırıda yaralanarak, gazi olan güvenlik korucusu Sıddık Bulut'un ailesini ve yakınlarını ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, daha sonra Doğan-Pervari karayolu inşaatında denetim ve incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Kızılkaya, yol yapım çalışmaları devam eden Doğan-Pervari kara yolunun alt yapı çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu ve en kısa sürede asfaltlama çalışmalarına başlanacağını ayrıca karayolları ağına alınan Pervari-Çemikari -Doğan güvenlik yolunun da asfaltlanma planlamasının yapıldığını ifade etti.

Vali Kızılkaya, ulaşım yatırımlarının bir an önce tamamlanması için yetkililere talimat verdi. - SİİRT