Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bayram namazı sonrası halkla bayramlaştı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bayram namazı sonrasında halk ile tek tek bayramlaştı.

Ebul Vefa Camii'nde bayram namazını eda eden Vali Kızılkaya, cami cemaati ve vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklarla yakından ilgilendi ve bayram harçlığı dağıttı. Cami çıkışında açıklamada bulunan Vali Kızılkaya, "Aziz milletimizin, Alem-i İslam'ın ve tüm Siirtli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyetler diliyorum" dedi. - SİİRT