Siirt Valiliği Yaşlı Vatandaşlara Destek Oluyor

Siirt Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve sorunlarıyla bire bir ilgileniyor.

Siirt Valiliğince 2018 yılında kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü yaşlı vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinleyip ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuyor. Açık Kapı Şube Müdürü Beşir Tatlı, her daim vatandaşın yanında olduklarını, vatandaşların talep ve şikayetlerini alma konusunda her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi. Yaşlıların en önemli değerlerin başında geldiğini geldiğini ifade eden Tatlı, "Bir zamanlar bizler onlara emanettik. Şimdi onlar bize emanettir. Yaşlılarımız da bunu bilsin ki devletimiz olarak biz onların emrindeyiz. Kapımız onlara sonuna kadar açıktır. Onların emir, talimatlarını ve isteklerini alıp en kısa sürede yerine getirme arzusu içerisindeyiz" dedi. 82 yaşındaki Hasan Güneş, eşiyle birlikte yalnız bırakılmadıklarını dile getirerek, "Allah, devletimize zeval vermesin. Bize yemek gönderiyorlar, maaşımızı veriyorlar ve ihtiyacımızı karşılıyorlar. Çok memnunuz. Müdürümüz her zaman buraya gelerek ihtiyacımızı soruyor, bize yardımcı oluyor. Ne lazım olursa yapıyor" diye konuştu. - SİİRT