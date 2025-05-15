Siirt'te Uluslararası Aile Günü Etkinliği Düzenlendi

Siirt'te Uluslararası Aile Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Uluslararası Aile Günü kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek aile kurumunun önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte 'Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur' yazılı pankart açılarak toplumsal farkındalık mesajı verildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluslararası Aile Günü'nde bir okulda öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla aile kurumunun önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan, şenlikte öğrencilerle jandarma ekipleri arasında düzenlenen voleybol maçı öncesinde, "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" yazılı pankart açılarak toplumsal farkındalık mesajı verildi. Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisi ve jandarma personelinin samimi yaklaşımlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı

11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi

Yeni takımı bu kez Türkiye'den değil! Canlı yayında duyurdu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.