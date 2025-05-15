Siirt'te Uluslararası Aile Günü Etkinliği Düzenlendi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluslararası Aile Günü'nde bir okulda öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla aile kurumunun önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan, şenlikte öğrencilerle jandarma ekipleri arasında düzenlenen voleybol maçı öncesinde, "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" yazılı pankart açılarak toplumsal farkındalık mesajı verildi. Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisi ve jandarma personelinin samimi yaklaşımlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. - SİİRT