Siirt'te Trafik Kazasında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Siirt'te Trafik Kazasında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi
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Siirt'in Başur Köprüsü mevkisinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ikiye çıktı.

Siirt'te, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'e çıktı.

Kaza, 10 Haziran'da Siirt'in Başur Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan Bünyamin Pektaş hayatını kaybederken, O.E., M.N., S.Ö. ve S.Y.E. ise yaralandı. Yaralılardan Oruç Eviz tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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