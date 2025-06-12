Siirt'te Trafik Kazasında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Siirt'te, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'e çıktı.

Kaza, 10 Haziran'da Siirt'in Başur Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan Bünyamin Pektaş hayatını kaybederken, O.E., M.N., S.Ö. ve S.Y.E. ise yaralandı. Yaralılardan Oruç Eviz tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİİRT