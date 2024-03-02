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Siirt'te Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Siirt'te doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Beyaz önlüklerini giyen sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atmadan yürüdü. Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlar kınandı ve özgür Filistin Devleti'nin kurulması talep edildi.

Siirt, doktorlarında aralarında olduğu sağlık çalışanları Kurtalan ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Kurtalan Devlet Hastanesi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan doktor ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önüne kadar slogan atmadan yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Dr. Muhammed Bakır Varol, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini söyledi. Adalet Divanı'nda İsrail'i mahkum eden Güney Afrika'ya selam gönderilen Varol, "İsrail ile tüm ilişkileri sonlandıran Brezilya'ya selam olsun. Filistin meselesi Arap meselesi değildir. Tüm Müslümanların ve tüm insanlığın ortak meselesidir. Bu mücadelenin amacı denizden nehre kadar tüm Filistin topraklarının kurtarılması ve özgür Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Kudüs bir bütündür, bölünemez. Başkenti doğu Kudüs olan ve ordusuz kukla bir devlet asla kabul edilemez" dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş ve basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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