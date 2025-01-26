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Siirt'te Miraç Kandili Coşkuyla Kutlandı

Siirt'te Miraç Kandili Coşkuyla Kutlandı
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Siirt'te camilerde düzenlenen programlarla Miraç Kandili coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar dualar ederek geceyi ihya etti.

Siirt'te Miraç Kandili, camilerde düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı.

Siirt'te camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar, dualar ederek Miraç gecesini ihya etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif, kılınan namaz ve yapılan dualarla Miraç Kandili idrak edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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