Çoban ve 9 keçisi, 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarıldı
Siirt Baykan ilçesinde 9 keçisiyle 3 gündür mahsur kalan çoban, AFAD ve kurtarma ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda sağ salim kurtarıldı. Çoban ve keçilerin sağlık durumları iyi.

Siirt Baykan ilçesinde 9 keçisiyle 3 gündür mahsur kalan çoban kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çaykaya köyü kırsalında 9 keçi otlandıkları alanda mahsur kaldı. Keçilerini kurtarmak isteyen çoban, aynı bölgede 3 gündür mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, kurtarma aracı ve drone yönlendirildi. Ekipler, 7 saatlik çalışmayla keçileri ve çobanı kurtardı. Çoban ve keçilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
