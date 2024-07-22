Siirt'te maden ocağında trafik kazası: 1 ölü

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e ait maden ocağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgilere göre, 16 Temmuz'da Cengiz Holding'e bağlı maden ocağında pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Fatih Ertekin ağır yaralanmıştı. Ertekin, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Daha sonra Diyarbakır'a hastaneye sevk edilen Ertekin, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili inceleme soruşturma sürüyor. - SİİRT