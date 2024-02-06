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Siirt'te kardan mahsur kalan kamyonet ve sürücü kurtarıldı

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Siirt'in Şirvan ilçesinde kardan ötürü mahsur kalan kamyonet ve sürücü, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Siirt Valiliği İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda kamyonet ve sürücü ilçe merkezine ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kardan ötürü mahsur kalan kamyonet ve sürücüsü, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, köylere sebze ve meyve satan kamyonet sürücüsü, ilçeye bağlı Yedikapı grup köy yolunda kardan dolayı mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Siirt Valiliği İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri yolda mahsur kalan sürücü için seferber oldu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın arından kamyonet ve sürücü kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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