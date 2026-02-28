Haberler

Siirt kar yağışı nedeniyle yolda kalan hastalar ve vatandaşlar kurtarıldı

Siirt kar yağışı nedeniyle yolda kalan hastalar ve vatandaşlar kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan diyaliz hastası, yeni doğum yapan iki kadın ve yolcular, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan diyaliz hasta, yeni doğum yapan iki kadın ve yolcular, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde doğum sancısı çeken 27 yaşındaki Evin Benek, 5 saatlik çalışmanın ardından, Şirvan ilçesine bağlı Sırçalı köyünde ikamet eden 50 yaşındaki diyaliz hastası Melike Kaysı ile yeni doğum yaptıktan sonra rahatsızlanan 27 yaşındaki Ayten Kaman, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırılarak hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Şirvan ilçesine bağlı Soğuksu ve Sırçalı köylerine gitmekte olan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, minibüsü bulunduğu yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler

Tahran'ın kalbinden dumanlar yükseliyor! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti