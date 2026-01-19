Siirt'te kardan dolayı yolda kalan aile kurtarıldı, yeni doğan bebek hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan aile ve Pervari ilçesinde yüksek ateş şikayeti olan yeni doğan bebek, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 01 AGF 994 plakalı araçta bulunan Şemsettin Doğan, Ali Durmuş ve Hicran Durmuş, il özel idare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle vatandaşlara güvenli şekilde ulaşıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ailenin, taziye nedeniyle İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Öte yandan Pervari ilçesi Düğüncüler köyünde, yüksek ateş şikayeti bulunan yeni doğan bebek Ronayi Erten için de ekipler harekete geçti. Kar nedeniyle ulaşımın aksadığı güzergahta yol açma çalışması yapan ekipler, yaklaşık 4 saat sonra bebeği sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİİRT