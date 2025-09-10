Siirt'te Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı Konferansı Gerçekleştirildi

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt İl Müftülüğü tarafından "Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı" konulu konferans gerçekleştirildi.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen konuşmacı olarak katıldı. Programa ayrıca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, müftüler kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşması yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Hz. Peygamber'in aile hayatına dair örnekler sundu. İşliyen, yalnızca ibadetle mümin olunamayacağını, aynı zamanda iyi bir eş, iyi bir anne-baba ve iyi bir insan olmanın da müminliğin gereği olduğunu vurguladı. İşliyen, "Aile yolculuğu cennet yolculuğudur. Evde sevgi, saygı ve nezaket hakim olursa, o ev bir cennet bahçesine dönüşür. Ancak günümüzde boşanma oranları giderek artıyor, medya aracılığıyla aile yapısını zedeleyebilecek olumsuz içerikler yayılıyor. Bu nedenle evlilik öncesinde dini ve ahlaki değerlerin gözetilmesi büyük önem taşımaktadır. Efendimizin 'Sizin en hayırlınız, ailesine en hayırlı olanınızdır' hadisi bize yol göstermektedir. Aile içinde şefkat, merhamet, güzel söz ve hediyeleşme, toplumsal huzur açısından da vazgeçilmezdir" dedi.

Konuşmasının sonundan dua eden Doç. Dr. Burhan İşliyen, Hz. Peygamber'in doğumunun 1500. yılının bir ahlak dönüşümüne vesile olması temennisinde bulundu.

Program, hediye takdimi ile sona erdi. - SİİRT