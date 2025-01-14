Siirt'te Görme Engelliler Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Kurtalan ilçesinde, görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çeşitli aktiviteler ve bilgilendirici sunumlar yapıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde görme engelliler farkındalık etkinliği düzenlendi.
15 Temmuz Parkında Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından, görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik organize edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çeşitli aktiviteler ve bilgilendirici sunumlar yer aldı. Katılımcılar, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi oldu. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel