Siirt'te Görme Engelliler Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde görme engelliler farkındalık etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Parkında Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından, görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik organize edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çeşitli aktiviteler ve bilgilendirici sunumlar yer aldı. Katılımcılar, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi oldu. - SİİRT