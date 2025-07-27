Siirt'te Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'te düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında 26 çocuk sünnet oldu.

Siirt İl Özel İdaresi Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Program çerçevesinde çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, ailelerin de katıldığı etkinlikte palyaço gösterileri, animasyonlar ve müzikli eğlenceler düzenlendi.

Sünnet töreninde konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sünnet şöleninin hem dini hem de kültürel anlamda önemli bir geleneği yaşattığını belirtti. Vali Kızılkaya, "Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve bölgemizdeki bölge müdürlüğümüzün koordinasyonunda çok güzel bir geleneğin ve mutluluğun birlikteliğini paylaşmak üzere toplandık. Bu vesileyle geleneksel hale getirilen bu sünnet şöleni için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal devlet anlayışının güzel bir yansıması olan bu tür etkinliklerin, toplumsal dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularını da pekiştirdiğini vurgulayan Kızılkaya, "Bu geleneğin böylesine güzel bir organizasyonla yaşatılması ve ailelerimizin yükünün hafifletilmesi bizleri ayrıca memnun etmektedir. Bu vesileyle emeği geçen tüm kurumlarımıza, hayırseverlerimize ve görevli arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımızın yüzü her zaman gülsün, gönülleri bayram etsin." ifadelerini kullandı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ise yaptığı konuşmada, "Bölge müdürlüğü olarak Bitlis, Van, Muş, Hakkari, Şırnak ve Siirt illerinde toplam 160 çocuğumuzun sünnet törenini gerçekleştirdik. Pazartesi günü başladığımız sünnet turumuzu bugün Siirt ile tamamlamış bulunuyoruz." diyerek çocukları ve ailelerini tebrik etti.

Etkinliğe katılan veliler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocuğunu sünnet ettiren Şükran Atlağ, "Bugün çok mutlu olduk. Çocuklarımız sevindi, gezdi, eğlendi. Bu sünnet şölenini hazırlayan tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Darısı damatlıklarına olsun." dedi. - SİİRT