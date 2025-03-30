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Siirt'te Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Siirt'te Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi
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Siirt Valiliği'nin organize ettiği bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nda kent halkı ve il protokolünü buluşturdu.

Siirt Valiliği tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramında da gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği tören, kent halkı ile il protokolünü bir araya getirdi. Bayram kutlama programı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Siirt Valiliğinde yapıldı. Bayramlaşmaya vatandaşların yanı sıra kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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