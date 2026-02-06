Haberler

Siirt'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatını kaybedenler anısına Siirt'te Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa Vali ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucu hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cuma namazı öncesinde Hacı Fethi Serin Camisinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Programa, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri, amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SİİRT

