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Siirt'te evine giren yılanı eliyle yakaladı

Siirt'te evine giren yılanı eliyle yakaladı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Rahmi Mikyas, evine giren yılanı çıplak elle yakalayarak doğaya saldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir vatandaş evine giren yılanı çıplak elle yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan'da bahçede bulunan yılan, Rahmi Mikyas ve ailesinin yaşadığı eve girdi. Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mikyas, evin içine giren yılanı çıplak eliyle yakaladı. Mikyas, yılanı yakaladıktan sonra doğuya tekrar geri saldığını ifade etti. Yılandan korkmadığını ifade eden Mikyas, "O da bir canlıdır. Yılanı öldürmedik. Bize zarar vermesin diye çıkardık doğaya saldık" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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