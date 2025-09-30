Siirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başlıyor

Siirt'te 1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftülüğü tarafından çeşitli programlar düzenlenecek. Bu yılın teması ise "Peygamber, Cami ve Namaz" olarak belirlendi.

Hafta boyunca emekli din görevlileri, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek. Hastaneler ve sevgi evlerinde manevi sohbetler gerçekleştirilecek, camilerin ihyasında emeği geçenlere plaket takdim edilecek. Ayrıca konferanslar, gençlerle cami buluşmaları, mevlid-i şerif programları ve müftülük ziyaretleriyle hafta boyunca manevi bir atmosfer yaşatılacak.

Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, haftaya ilişkin yaptığı açıklamada, camilerin sadece ibadet mekanı değil, aynı zamanda kardeşlik, birlik ve beraberliğin merkezi olduğunu vurgulayarak, "Din görevlilerimiz milletimizin manevi rehberleri olarak büyük bir özveriyle hizmet etmektedir. Camilerimizin ihyasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - SİİRT