Siirt'te Bisikletten Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hızla giden bir çocuk bisikletten düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitenin önünde bisikletiyle süratle ilerleyen bir çocuk, dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu ve müşahede altına alındığı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
