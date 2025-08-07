Siirt'te Bisikletten Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitenin önünde bisikletiyle süratle ilerleyen bir çocuk, dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu ve müşahede altına alındığı öğrenildi. - SİİRT