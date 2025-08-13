Siirt'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Yapıldı

Siirt'te, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ailenin korunması ve güçlendirilmesi konularında stratejik hedefler belirlendi.

Siirt'te, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; yerel sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra, küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, refah düzeyinin artırılması, aile odaklı sosyal politikaların etkinliğinin yükseltilmesi, dijitalleşme sürecinde ailelere destek sağlanması ile afet ve acil durumlara karşı ailelerin dayanıklılığının güçlendirilmesine yönelik stratejik hedefler ele alındı. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile İl Eylem Planı'nı değerlendiren Vali Kızılkaya, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras güçlü ailelerdir. Toplumu ve geleceği şekillendiren ailelerimizi güçlendirmek hepimizin ortak hedefi ve sorumluluğudur." dedi. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - SİİRT

