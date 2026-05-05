Haberler

Siirt'te Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile Projesi

Siirt'te Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile Projesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile' Projesi kapsamında aileleri uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirmeyi hedefliyor. Proje çerçevesinde yapılan eğitimlerde, bağımlılıkla mücadelenin aile destekli yönü vurgulanıyor.

Siirt'te, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile" Projesi kapsamında toplum temelli farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde ailelerin uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirilmesi ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Yetkililer tarafından düzenlenen eğitimlerde, bağımlılıkla mücadelenin en önemli ayağının aile olduğu vurgulanırken, erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin hayati önem taşıdığı ifade edildi. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara narkotik suçların zararları anlatılırken, şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesinin önemi hatırlatıldı. Projenin, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle daha etkin sonuçlar vermesinin hedeflendiği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

Elini dahi kaybedebilirdi! Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı