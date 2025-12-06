Siirt AFAD, gönüllülerle ekibini güçlendiriyor

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, gönüllüler ekibini güçlendiriyor.

Afet ve Acil Durum ( Afad ) İl Müdürü Cahit Akkoyun, gönüllülerle etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Akkoyun, "Bir kısmını Cumartesiye aktardık. Gönüllülerimle burada gerek yarışmalar olsun gerek eğitim amaçlı çadır kurma, bilgi yarışmaları olsun etkinlikler yaptık. Toplamda yaklaşık olarak 5 bin yakın AFAD gönüllümüz var. Bunlardan 108 Destek AFAD gönüllüsü olmaktadır. Bu ünvanı 5 günlük bir eğitim süreciyle kazanmaktadır. 12 Destek AFAD gönüllümüzün kartını dağıtacağız. Yapacağımız diğer etkinliklerle çalışmalarımız sonlandıracağız. Ülkemiz başta deprem olmak üzere birçok afette karşı karşıya kaldığı bir coğrafyada bulunmakta. Her zaman hazır olmak durumundayız. Toplumda afet farkındalığı oluşturmak. Afetin ortak dilini ve ortak kültürünü oluşturmak bizim olmazsa olmazımız. AFAD bunun için vardır. Toplumun her katmanına ulaşmaya gayret ediyoruz" dedi.

İl Afad Gönüllülük Koordinatörü Erkan Yılmaz, gönüllük sisteminin 3 aşamandan oluştuğunu belirterek, "Temel Afet Gönüllüsü, e-devlet üzerinden 'AFAD Gönüllük' yazdığı zaman sistem yönlendiriyor. Sistem üzerindeki eğitimlerini tamamlayanlar temel afet gönüllüsü sayılır. Daha sonra isimleri bizim siteme düşüyor. Biz onlara mesaj atıyoruz. Eğitimlerimize katılmak isteyenler 5 günlük eğitimleri tamamlayanlar Destek Afad Gönüllüsü oluyor. Kimliklerini alıyorlar. Ayrıca birde uzman Afad gönüllüsü var. Kendi alanında mesela iş makinası operatörüdür. O alan ise uzmanlaşıyor. Onları akredite ediyorlar gönüllükle beraber" diye konuştu.

Gönüllü üniversite öğrencisi Esra Arslan, "Afad da gönüllüyüm bugün geldik gönüllülük kartları dağıtılacak. Hem kartlar dağıtılacak hem de çeşitli etkinlikler yapacağız. Etkinliklerle Afad'ın önemimi anlayacağız. Afad gönüllüsü olmaktan çok mutluyum. Bu sebeple insanların zorda olduklarını, yardım anında neşer çektiklerini daha iyi anlıyorum" şeklinde konuştu. - SİİRT