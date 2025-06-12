Siirt'te 6 Gün İçinde 3 Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ve Başur Köprüsü mevkisinde meydana gelen iki ayrı olayda, arkadaş olan 3 genç hayatını kaybetti.

Kurtalan ilçesinde 6 Haziran'da bir düğün salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 19 yaşındaki Adnan Pekgöz yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran'da Başur Köprüsü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Bünyamin Pektaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Oruç Eviz ise kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Okul arkadaşı oldukları belirtilen üç gencin 6 gün arayla yaşamlarını yitirmesi, yakınlarını ve ilçeyi yasa boğdu. - SİİRT