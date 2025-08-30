Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk sunma, şehitlik ziyareti ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen coşkulu programlarla kutlandı.

Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk sunma, şehitlik ziyareti ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen coşkulu programlarla kutlandı.

Sabah saatlerinde kent meydanında Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Şehitlik Anıtı ziyaret edilerek, şehitlerin kabirleri başında dualar edildi.

Kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Burada gerçekleştirilen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, halk oyunları gösterileri ve askeri birliklerin geçiş töreni büyük beğeni topladı.

Törenlere, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Devletin zirvesi Anıtkabir'de! Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar

Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.