Siirt'te 250 Çocuk İçin Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi

Siirt'te 250 Çocuk İçin Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi
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Siirt'te 'Kirvem Polis Olsun Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 çocuk sünnet edildi. Siirt Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Polis Hizmetlerini Geliştirme Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleşen törende, protokol konuşmaları ve dualar ile program sona erdi.

Siirt'te toplu sünnet töreni düzenlendi

SİİRT - Siirt'te "Kirvem Polis Olsun Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle 250 çocuk sünnet edildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ile Siirt Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunan dualar ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda konuşan Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, bu coğrafyada doğan her çocuğun ezanla büyüdüğünü ve aynı bayrağa selam durduğunu belirterek, " Tıpkı Edirne'deki çocuk gibi, Hakkari'de ki evlat da aynı göbek bağı duasıyla hayata başlar. Tekirdağ'da hangi örtü beşiğe seriliyorsa Siirt'te de aynısı serilir. Göbek adı devlet olur, kulağına ezan okunur, saçına kına yakılır" dedi.

Çocuğunu sünnet ettiren Ümran Fidan ise, "Siirt Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya ve İl Emniyet Müdürümüz Necmettin Öztürk'e sünnet şöleni etkinliğinden dolayı teşekkür ederim. Emeği geçen tüm polis arkadaşlara ve emniyet mensuplarına sonsuz teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim." şeklinde konuştu.

Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Hacı Kaya'da çocuğunu sünnet ettirerek, Siirt Emniyet Müdürlüğüne ve Siirt Valiliğine teşekkür etti.

Program çocuklar için hazırlanan animasyon programı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Yerel
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