Sığırcık Sürüleri Akşam Gökyüzünde Dans Etti
Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde sığırcık sürülerinin akşam saatlerinde gösterdiği dans, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların figürleri ve ani dönüş hareketleri büyük ilgi çekti.
Sığırcık sürülerinin dansı görsel şölen oluşturdu
ELAZIĞ - Elazığ'da sığırcık sürülerinin dansı görsel şölen oluşturdu.
Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde görülen sığırcık sürüleri, akşam saatlerine doğru gökyüzü semalarında uçtu. Sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcıklar, ani dönüş hareketleriyle izleyenlerin dikkatini çekti. İzleyenlerin mest eden kuşlar bir süre sonra gözden kayboldu.