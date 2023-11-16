Sıfır Hyundai aldı, 400 kilometre yol yapamadı

Kronik rahatsızlığı olan oğlunun ihtiyaçları ve torunlarını okula getirip götürebilmek için 68 yaşında ehliyet alarak sıfır Hyundai otomobil alan 69 yaşındaki Nermin Davarcı, sıfır kilometre aracıyla 400 kilometre yol yapamadı. Fren ve balata sisteminden arızalı olduğu belirtilen sıfır otomobil, 14 aydır Aksaray'da yetkili serviste bekletilirken, dava açan Nermin Davarcı mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Niğde'de yaşayan ve geçtiğimiz yıllarda eşini kaybeden Nermin Davarcı, kronik rahatsızlığı olan oğlunun ihtiyaçlarını karşılamak ve torunlarını okula götürüp getirmek için araba almaya karar verdi. Araba hayali kuran Nermin Davarcı, geçtiğimiz yıl ehliyet kursuna yazıldı. Aldığı eğitim ve sonrasında girdiği sınavın ardından 68 yaşında ehliyet almaya hak kazanan Nermin Davarcı, bu kez araba hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Vefat eden kocasından kalan arabayı satarak oğlundan aldığı borç parayla 2022 yılının Eylül ayında otomobil almak için Ankara'ya giden Nermin Davarcı, burada bir bayiden Hyundai marka İ20 model sıfır araba aldı. Aldığı otomobilin sevinciyle işlemlerin ardından sıfır aracına binip kardeşiyle birlikte Niğde'ye dönmek için yola çıkan Nermin Davarcı, Aksaray'a geldiğinde büyük şok yaşadı. Balataların sıkması nedeniyle araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Firmayı arayan ve cevap alamayan Nermin Davarcı, kardeşi ile birlikte balatalar soğuduktan sonra tekrar yola koyuldu. Bir süre sonra yine aynı şekilde balata sıkması nedeniyle arıza meydana geldi. Yapılan aramalardan sonra firma yetkililerine ulaşan Nermin Davarcı, yetkililerin talebi üzerine aracı çekiciyle Aksaray'daki Hyundai Yetkili Servisine getirdi. Burada 1 ay boyunca kalan otomobil 1 aydan sonra yapılarak tekrar Nermin Davarcı'ya teslim edildi. Servisten aracı alan Davarcı denemek için Ankara istikametine seyrederken, Şereflikoçhisar ilçesi yakınlarında araç yeniden balata sıkarak dumanlar çıkarmaya başladı. Yeniden hayal kırıklığına uğrayan Nermin Davarcı aracını tekrar Aksaray'daki Hyundai Yetkili Servisine getirerek aracın değişmesi talebinde bulundu. Aracın değiştirilmemesi üzerine aracı yetkili serviste bırakan Davarcı, mağduriyetini adli makamlara taşıdı. Firmadan şikayetçi olan Davarcı, 2022 yılında yetkili servise verdiği aracının yerine bir araç alamazken, aradan geçen 14 ay içerisinde de binmediği otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisini (MTV) ve sigortasını ödedi.

"Benim arabamı alsınlar yenisini versinler"

Yaşadığı olayı anlatan Nermin Davarcı tek isteğinin aracının yeni bir araçla değiştirilmesi olduğunu belirterek, "Ben 68 yaşında ehliyet aldım. Eşim vefat edince mecbur kaldım ehliyet almaya. Bazı ihtiyaçlar vardı. Çocuklarım rahatsız olduğu için, oğlum da kalçadan hasta olduğu için onlara yardımcı olmak amacıyla ehliyet aldım ve sonrasında Ankara'dan sıfır bir araba Hyundai İ20 araba aldım. Gelirken tam Aksaray'ın çıkışında balatalar sıkmaya başlamış tekerler yanmaya başladı. Biri geçiyordu, 'arabadan dumanlar çıkıyor' diye bizi ikaz etti. Çocuğumun eli ayağı titredi. Kenara çektik ve araba soğuyunca firmayı aradık. Firma cevap vermedi. Tekerler soğuduktan sonra tekrar yola çıktık ve 10 kilometre falan gittik. Yine aynı arızayı yaptı. Orada aracı kenara çekip firmayı tekrar aradık yine cevap veren olmadı. Tekrar yola çıktık ve Niğde'ye yaklaştık. Tekrar aynı şekilde balatalar sıkmaya başladı. Bir kez daha firmayı aradık ve bu kez açtılar. Dedik, 'Araba arızalı, balatalar sıkıyor. Tekerlerden duman çıkıyor.' Niğde'de firma varsa oraya götürmemizi istediler. Niğde'de yokmuş ya Kayseri ya da Aksaray'a götürmemizi istediler. Aldığımızın ertesi günü çekici gelip aracı Aksaray'a yetkili servise getirdi. Araç Aksaray'da 1 ay kaldı. Bugün yapılacak, yarın yapılacak diyerek 1 ay sonra arabanızı alın diye bizi aradılar. Kardeşimle geldik ve arabayı aldık. Kardeşim de arabayı alınca tekrar uzun yola gidip deneyelim, arıza yaparsa belli olsun dedi. Biz de Ankara istikametine çıktık. Şereflikoçhisar'a tam girdik yine aynı arızayı verdi. Balatalar ısındı, kokular başladı. Eğer az daha gideydik belki dumanlar çıkabilirdi. Tekrar Aksaray'a, buraya servise getirdik. 1 seneyi de geçti ve hala burada, 2 Eylül 2022'den bu zamana kadar. Ben sıfır araba aldım 300 kilometre yol yapamadım. Bunun sigortasını vergisini ödüyorum. Ben mecbur muyum kullanmadığım arabanın masraflarını yapmaya. Benim arabamı alsınlar yenisini versinler ben bunu istiyorum. Hala serviste duruyor araba. Ben oğlum ve torunlarım için 68 yaşında ehliyet aldım, araba aldım hiçbir şeyini göremedim. Boştan yere vergi ödüyorum, 300 kilometre bile gidemedim. Benim suçum ne?" dedi.

Olayı mahkemeye taşıdığını da anlatan Nermin Davarcı, "Aralık ayının 22 veya 25'inde başvuru yaptık. Bu Eylül'ün 25'inde ön mahkeme olmuş. Bizi de çağırmadılar. Dediler ki, 'Heyet gelecek, arabayı kontrol edecek' Heyet de hala gelecek. Aksaray Mahkemesinin kararını bekliyorlarmış. Aksaray Mahkemesinin arıza keşfini yapmak için bekliyorlar" ifadelerini kullandı. - AKSARAY