Şifa arayan felçli hastalar bu suya akın ediyor Sivas'ın Çeltek köyünde bulunan ve şifalı olduğu düşünülen su, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaların ilgisini çekiyor Sivas'ın Çeltek köyünde bulunan ve şifalı olduğu düşünülen su, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaların ilgisini çekiyor.

Şifa arayan felçli hastalar bu suya akın ediyor

Sivas'ın Çeltek köyünde bulunan ve şifalı olduğu düşünülen Su, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaların ilgisini çekiyor

SİVAS - Sivas'ın Çeltek köyünde bulunan ve şifalı olduğu düşünülen Su, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaların ilgisini çekiyor.

Sivas Merkez'e 33 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltek köyünde Horasan erenlerinden olduğu düşünülen Çeltek Baba Türbesi ve Çeltek Baba Şifa Hamamının şifa dağıttığına inanılıyor. Yer altından gelen suyun felçli hastaları iyileştirdiği düşünülüyor.

Çeltek Baba Hamamında duş alan hastalar daha sonra türbeye giderek burada namaz kılıyor. Bir süre burada yatan hastalar iyileştiklerini düşünüyor. Ayağa kalkamayan felçli hastalarında buradan yürüyerek çıktığı rivayetleri kulaktan kulağa ülkenin dört bir yanına yayılmış durumda.

Hastanelerde çare bulamadı, son çare türbeye geldi

Çeltek Baba türbesinin ziyaretçisi Ayfer Esen, kendisinin uyku rahatsızlığı olduğunu ve burada şifa bulduğunu belirterek, " Bu suyun şifalı olduğu söylendiği için buraya geldim. Bu benim 3'üncü gelişim. Şükürler olsun ki baya şifasını gördüm. Burası bana çok iyi geldi. Ben sürekli uyuyordum, aşırı halsizlik vardı bende. Doktora gittim ama bir faydasını göremedim. Ben şifayı burada buldum. Buraya Türkiye'nin her yerinden geliyorlar, çok memnun olanlar var. Ben memnun kalınca arkadaşlarımı da getirdim. Burayı herkese öneriyorum, imkanı olan herkes gelsin ve şifasını görsün" dedi.

"Yatalak felç hastası ayağa kalktı"

Esen komşusunun felç hastası olduğunu ve burada şifa bulduğunu ifade edip, "Benim komşum felç geçirmişti. Buraya geldikten sonra baya düzelmeler oldu. Durumu baya kötüydü ama buraya gelince düzeldi. Buranın suyu baya soğuk ve içeri girer girmez biranda insan vücuduna dökülmesi gerekiyormuş. Burada elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, abdest alıyoruz ve 3 defa su içiyoruz niyet ederek. Bana çok faydası oldu. Ben 10 senedir uyuyordum kalkamıyordum. Çeltek baba türbesi sayesinde düzeldim" diye konuştu.

"Çevre illerden sık sık ziyarete geliyorlar"

Köy sakinlerinden Sezai Develi, Çeltek Baba Türbesine çevre illerinde yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, " Ben şuan hasta getirdim türbeye. Burası Çeltek Baba Şifa hamamı genellikle felçli hastaların şifa bulduğunu duyuyoruz. Her türlü hastaya şifa oluyor. Allah herkese şifa versin. Buraya gelip abdest alıyorlar, duş alıyorlar adından yukarı da bulunan türbeyi ziyaret ediyorlar. Buranın suyu çok soğuk ve güzel bir sudur. Buraya çevre illerden sık sık ziyarete geliyorlar" ifadelerini kullandı.