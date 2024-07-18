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Sıcaktan bunalanlar Süphan Dağı eteklerindeki kar üzerinde piknik yaptı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Süphan Dağı'nın eteklerindeki kar üzerinde piknik yaparak serinliyorlar.

Sıcaktan bunalanlar Süphan Dağı eteklerindeki kar üzerinde piknik yaptı
BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Süphan Dağı'nın eteklerindeki kar özerinde piknik yaparak serinliyorlar. Son zamanlarda hava sıcaklığı kendini iyice hissettirmesiyle vatandaşlar serinlenmek için farklı etkinlikler düzenliyor. Adilcevaz ilçesinde yaşayan vatandaşlar havaların sıcak geçmesi nedeniyle sıcaktan bunalınca çareyi Süphan Dağı'nın eteklerinde karların özerinde piknik yaparak serinleniyorlar. Süphan Dağı'nın 3 bin 150 rakımında bulunan kar üzerinde bir yandan mangal yaktılar bir yandan semaver çayı keyfini çıkarıp serinlendiler. Havaların çok sıcak olduğunu söyleyen Öözcan Karamercan isimli vatandaş, "Havalar çok sıcak olduğu için çoğu insanlar tercihini Van Gölü'ne girmekle buluyor. Ama biz farklı bir tercih yaptık. Boş zamanlarımızı Süphan Dağı'nın eteklerindeki karların üzerinde piknik yapmakla zamanımızı değerlendiriyoruz. Bize göre bu tercihimiz daha mantıklı. Çünkü hava serin, mangalımızı yakıyoruz, semaver çayımız var. Ben herkesi buraya davet ediyorum. Gelin sizde serin ve temiz havadan faydalanın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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