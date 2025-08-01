Sıcak Hava Dalgasında İlginç Çözüm: Minibüs Tekerlekleri Kartonla Kapatıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde bir sürücü, aşırı sıcaklar nedeniyle minibüs tekerleklerini korumak amacıyla kartonla kapladı. Kentte sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir sürücü, minibüsün tekerlerini aşırıcı sıcaktan korumak için kartonla kapattı.
Kentte, sıcak hava dalgası mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bir minibüsün sürücüsü, araç tekerlerinin sıcak hava nedeniyle basıncı düşmemesi için kartonla kapattığı görüldü. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel