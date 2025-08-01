Sıcak Hava Dalgasında İlginç Çözüm: Minibüs Tekerlekleri Kartonla Kapatıldı

Sıcak Hava Dalgasında İlginç Çözüm: Minibüs Tekerlekleri Kartonla Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde bir sürücü, aşırı sıcaklar nedeniyle minibüs tekerleklerini korumak amacıyla kartonla kapladı. Kentte sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir sürücü, minibüsün tekerlerini aşırıcı sıcaktan korumak için kartonla kapattı.

Kentte, sıcak hava dalgası mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bir minibüsün sürücüsü, araç tekerlerinin sıcak hava nedeniyle basıncı düşmemesi için kartonla kapattığı görüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Kimi kastetti? MHP'nin ağır topundan gündem olan çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis memuru tüm ailesini öldürüp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.