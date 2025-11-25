Siber Suçlarla Mücadele Bölge Toplantısı Erzurum'da Gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen toplantıda, siber suçlarla mücadele stratejileri ve verileri değerlendirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde 'Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Bölge Toplantısı' gerçekleştirildi.
Toplantıya; Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Güner, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Dedebağı ve bölge illerden gelen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekilleri katıldı.
Toplantıda; siber suçlarla mücadele verileri, planlamalar, projeler ve çalışmalar ele alındı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel