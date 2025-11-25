Haberler

Siber Suçlarla Mücadele Bölge Toplantısı Erzurum'da Gerçekleştirildi

Siber Suçlarla Mücadele Bölge Toplantısı Erzurum'da Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen toplantıda, siber suçlarla mücadele stratejileri ve verileri değerlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde 'Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Bölge Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıya; Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Güner, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Dedebağı ve bölge illerden gelen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekilleri katıldı.

Toplantıda; siber suçlarla mücadele verileri, planlamalar, projeler ve çalışmalar ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.