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Shakira Peru'da hastaneye kaldırıldı

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Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, Peru'daki konseri öncesinde karın bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, karın bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle Peru'da hastaneye kaldırıldı.

Shakira Peru'da hastaneye kaldırıldı

SHAKİRA KONSER ÖNCESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Shakira yaptığı açıklamada, "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Shakira Peru'da hastaneye kaldırıldı

Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.

Shakira Peru'da hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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