Shaded'den Umut Dolu Resim: Gazze'ye Uzanacak Bir Yardım Eli

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu kıyıda bekleyen Gazzeli küçük kız Shaded, filoyu, Gazze Şeridi'ne uzanan bir yardım eline benzeterek resmetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, tüm engellemelere rağmen yoluna devam ediyor. Gazze kıyılarında heyecan içinde filoyu bekleyen Filistinli küçük kız Shaded, filodaki tekneleri resmetti. Shaded, tekneleri Gazze Şeridi'ne uzanan bir yardım eline benzeterek defterine çizdi. Shaded, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sumud Filosu neredeyse geldi. Gazze halkı filoyu yeni bir hayat olarak görüyor. Yıkımın ve molozların ortasında Gazze'nin eli yaşama ulaşıyor. Denizin derinliklerinden bir umut eli, Gazze'ye ışık olmak için uzanıyor. O aydınlık anda acı, kararlılıkla buluşuyor ve yaşam yeniden doğuyor. Gazze direnişle yaşıyor" ifadelerini kullandı. - GAZZE