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SGK Müdürü, İş Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Ailesine Taziye Ziyareti Yaptı

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Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Alanya'da iş kazası sonucu hayatını kaybeden Erdal Özdemir'in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti ve iş kazalarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yaptıklarını aktardı.

Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Antalya'nın Alanya ilçesinde iş kazasında hayatını kaybeden Erdal Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde inşaat sahasında çalışırken 5. kattan toprak zemine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Erdal Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, yaşanılan olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı. Tanrıöver, konunun yakın takipçileri olacağını dile getirdi.

SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan, iş kazası geçiren veya iş kazasına sebep olacak olayların önlemlerinin alınması hususunda hepimizi bilgilendirdi. Bilgilendirme çerçevesinde, iş kazasında vefat eden kişiye yapılacak iş ve işlemlerle ilgili rehber olacağımızı belirttik. Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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