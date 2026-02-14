SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti

Çankırı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çankırı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İl Müdürü Mustafa Yılmaz sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Yılmaz'ın vefatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başsağlığı mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumu Çankırı İl Müdürümüz, kıymetli mesai arkadaşımız Mustafa Yılmaz'ın rahatsızlanarak vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI